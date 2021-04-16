В ЕС призвали РФ обеспечить свободный проход в Азовское море и уважать суверенитет Украины

В Европейском Союзе заявляют, что намерение России закрыть некоторые районы Черного моря для судоходства вызывает серьезную тревогу и является нарушением международного права.

Так прокомментировал сложившуюся ситуацию в пятницу в Брюсселе официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано.

"Намерение Российской Федерации закрыть определенные районы Черного моря для судоходства до октября 2021 года под предлогом военных учений вызывает серьезную тревогу, тем более на фоне ситуации на украинско-российской государственной границе и в незаконно аннексированном Крыму", - заявил он.

Стано убежден, что это решение нарушает свободу судоходства, гарантированную Конвенцией ООН по морскому праву.

"Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и обратно в соответствии с международным правом. ЕС напоминает о своей непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ и призывает Россию сделать то же самое", - подытожил представитель ЕС.