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16:03 16.04.2021

Аваков обсудил с послом Пакистана сотрудничество в развитии договорно-правовой базы отношений

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Аваков обсудил с послом Пакистана сотрудничество в развитии договорно-правовой базы отношений

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пятницу, 16 апреля, встретился с послом Пакистана в Украине Ноэлем Израэлем Хохаром.

"Украина заинтересована в углублении диалога и партнерства с Пакистаном", - заявил Аваков на встрече, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Стороны договорились активизировать сотрудничество в развитии договорно-правовой базы отношений, а также в решении актуальных вопросов в миграционно-визовой сфере и сфере безопасности.

Кроме того, участники встречи договорились оживить украинско-пакистанский политический диалог на высоком уровне.

Аваков предложил ускорить работу над проектами двусторонних договорно-правовых документов межправительственного характера, среди которых Соглашение о реадмиссии лиц, которое было передано на рассмотрение пакистанской стороны в августе 2019 года.

Теги: #посол #пакистан #аваков
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