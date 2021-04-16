Аваков обсудил с послом Пакистана сотрудничество в развитии договорно-правовой базы отношений

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пятницу, 16 апреля, встретился с послом Пакистана в Украине Ноэлем Израэлем Хохаром.

"Украина заинтересована в углублении диалога и партнерства с Пакистаном", - заявил Аваков на встрече, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Стороны договорились активизировать сотрудничество в развитии договорно-правовой базы отношений, а также в решении актуальных вопросов в миграционно-визовой сфере и сфере безопасности.

Кроме того, участники встречи договорились оживить украинско-пакистанский политический диалог на высоком уровне.

Аваков предложил ускорить работу над проектами двусторонних договорно-правовых документов межправительственного характера, среди которых Соглашение о реадмиссии лиц, которое было передано на рассмотрение пакистанской стороны в августе 2019 года.