Боррель хочет посетить Украину и поехать на линию соприкосновения

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель хочет приехать в Украину с посещением линии соприкосновения на востоке страны, сообщил в пятницу в Брюсселе высокопоставленный европейский дипломат.

Он напомнил, что Боррель с момента вступления в должность уже дважды посещал Украину. Однако в настоящее время активность главы европейской дипломатии ограничена по причине пандемии, которая длится уже тринадцать месяцев.

"Один раз предполагалось, что он поедет на линию соприкосновения, но по причине пандемии поездка была сокращена. Он действительно хочет поехать в Украину и на линию соприкосновения, увидеть собственными глазами, какова ситуация в отношении этого огромного и важного кризиса для Украины и конфликта для ЕС", - констатировал европейский дипломат.