В Харьковской области начали прививать вакциной CoronaVac - обладминистрация

В Харьковской области в пятницу начали иммунизацию китайской вакциной CoronaVac/Sinovac Biotec, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"Первыми прививки получили работники Харьковского регионального центра оценивания качества образования. По словам врача-инфекциониста областной детской инфекционной клинической больницы Владимира Конельского, 16 апреля на базе учреждения запланировано вакцинировать 14 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 13 апреля в Харьковскую область было доставлено 8 тыс 520 доз вакцины CoronaVac/Sinovac Biotec. Их достаточно для иммунизации 4 тыс 260 человек. Этой вакциной планируется прививать маломобильные группы населения и их опекунов, а также работников, которые будут привлечены к проведению внешнего независимого оценивания.