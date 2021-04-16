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15:37 16.04.2021

Совет ЕС по вопросам иностранных дел обсудит с Кулебой наращивание российских войск на границе

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Совет ЕС по вопросам иностранных дел обсудит с Кулебой наращивание российских войск на границе

Главы внешнеполитических ведомств стран-членов Европейского Союза обсудят с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой вызывающее обеспокоенность военное наращивание Россией войск на украинской границе, а также проведение внутренних реформ в Украине.

Обсуждение состоится в рамках неформальной видеоконференции министров иностранных дел в понедельник, 19 апреля, сообщил в пятницу в Брюсселе журналистам высокопоставленный европейский дипломат.

"Как вам известно, идет вызывающее обеспокоенность наращивание войск на северной границе Украины с Россией. Вам также известны меры, предпринимаемые Россией в Азовском море и Керченском проливе", - проинформировал он.

Европейский дипломат напомнил, что, кроме того, ЕС "уже несколько лет поддерживает внутренние реформы в Украине с тем, чтобы приближать (Киев к ЕС - ИФ)". "Мы помогаем Украине также в таких вопросах, как борьба с коррупцией, дезинформацией и гибридными угрозами. Все эти вопросы будут на повестке дня в ходе разговора с министром Кулебой. Также будет обсуждаться предстоящий Совет сотрудничества Украина-ЕС", - добавил он.

Кроме того, на повестке дня такие вопросы, как Грузия, Мозамбик, Мьянма, Эфиопия и др.

Теги: #рф #кулеба #ес #граница
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