В Крыму 114 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного или религиозного преследования - правозащитники

По состоянию на конец марта 114 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования в Крыму, свидетельствует мониторинговый обзор Крымской правозащитной группы ситуации с правами человека в Крыму за март 2021 года.

"В марте общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по "делу крымских мусульман", — 74 человека. Еще 5 человек ограничены в перемещении: 3 находятся под надзором и не могут покинуть оккупированную территорию, 2 — под домашним арестом", - говорится в обзоре, опубликованном в пятницу.

Указывается, что фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организациям или в пропаганде деятельности организаций, которые в РФ признаны террористическими или экстремистскими, но не являются таковыми с точки зрения законодательства Украины.

Кроме того, на конец марта в заключении находятся 16 человек (включая Владислава Есипенко) по "делу украинских диверсантов", которых ФСБ РФ при задержании обвинила "в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже".

Также на конец марта по обвинению в участии в батальоне Номана Челебиджихана лишены свободы 6 человек. "Официальной причиной преследования обвиняемых в Крыму по ч.2 ст.208 УК РФ является то, что они не явились добровольно в силовые структуры РФ и не заявили о своем участии в "Крымскотатарском добровольческом батальоне им.Номана Челебиджихана". Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против интересов РФ является информация из СМИ, что целью создания батальона была деоккупация Крыма", - отмечается в обзоре.

По данным Крымской правозащитной группы, на конец марта 2021 года в рамках преследования "Свидетелей Иеговы" в Крыму были лишены свободы 5 человек, еще 4 ограничены в перемещении: 3 находятся под домашним арестом, 1 — под подпиской о невыезде.

Также в обзоре говорится о том, что, по информации Крымской правозащитной группы, к журналисту Владиславу Есипенко, задержанному 10 марта 2021 года, сотрудники ФСБ применяли пытки (удары электрическим током и удушение полиэтиленовым пакетом) с целью получения необходимых следствию признательных показаний.

"Показания, полученные в результате применения пыток, были также использованы в постановочном интервью пророссийскому каналу "Крым 24", - проинформировала Крымская правозащитная группа.