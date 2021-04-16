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15:20 16.04.2021

Российская пропаганда распространяет фейковые репортажи о якобы ремонте бомбоубежищ и больниц в ОРДЛО – Минобороны Украины

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Российская пропаганда распространяет фейковые репортажи о якобы ремонте бомбоубежищ и больниц в ОРДЛО – Минобороны Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило, что российская пропаганда тратит значительные средства на информационную продукцию, создающую обманчивую угрозу развертывания боевых действий на Донбассе якобы по вине Украины.

"В частности, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областей для съемок фейковых репортажей имитируют ремонт бомбоубежищ, медицинских учреждений. Также, усиливают режим охраны административных зданий и объектов хранения продовольственных резервов", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что финансовые затраты на проведение работ в отдельных случаях завышаются в десятки раз под предлогом якобы экстренной подготовки к введению режима военного состояния.

В то же время среди местного населения распространяются слухи о необходимости самостоятельно создавать запасы воды, продуктов, медикаментов и топлива.

Теги: #пропаганда #ордло
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