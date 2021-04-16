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14:42 16.04.2021

Зеленский о ПДЧ: Украина должна соответствовать стандартам НАТО, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ

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Зеленский о ПДЧ: Украина должна соответствовать стандартам НАТО, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на получение Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).

"Сегодня Украина нуждается в действиях. И лучше всего для этого - дать нам План действий относительно членства в НАТО. Наши Вооруженные силы сдерживают единственную агрессию в Европе, мы выстояли уже более 7 лет и постоянно совершенствуемся. Это точно не секрет для тех наших друзей из НАТО, которые приезжают в Украину, участвуют в совместных учениях с нашими военными, проводят тренинги", - заявил Зеленский в интервью итальянской газете "La Repubblica", текст которого опубликован на сайте главы государства.

"Мы понимаем, что Украина должна соответствовать стандартам НАТО, и проводим необходимые реформы. Однако нельзя сводить все только к реформам, и особенно сейчас, когда явно не реформы способны не допустить расширения российской агрессии", - подчеркнул президент.

Теги: #зеленский #пдч #нато
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