Украина готова к любому варианту развития событий, призывает РФ вернуться к содержательному дипломатическому разговору – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовы к любым вариантам развития событий с Россией, однако призывают ее вернуться к содержательному дипломатическому разговору.

"Мы готовы к любым вариантам развития событий - учитывайте, что война против нас продолжается с 2014 года. И это - жестокая война с применением беспилотников, артиллерии, бронетехники, мин … С начала моей работы в должности президента мы делали все, что возможно, для активизации переговоров и поиска мирного решения. Мы всегда готовы вернуться к содержательной дипломатической беседе, призываем Россию к этому же", - рассказал Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого опубликован на сайте главы государства.

По словам главы государства, "первоочередной защитой является недопущение расширения агрессии, поэтому Украина нуждается в максимально действенной поддержке".

Зеленский напомнил, что лишь за последние три месяца Украина потеряла около 30 военных, продолжают гибнуть мирные жители Донбасса.

"На восточной границе и в Крыму Россия разместила около 80 тыс. военных, к которым следует добавить еще 30 тыс. пророссийских боевиков и официальных военных РФ на Донбассе. Точно не в интересах Европы, чтобы такой военный потенциал могли использовать по прямому назначению, как этого захочет Москва. Расширение войны может принести только новые страдания и проблемы всем, и никто не получит от того пользы", - добавил он.

Президент также выразил надежду на то, что можно не допустить ухудшения ситуации и "расширения войны". "Что для этого нужно? Реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами. Украина предлагает именно такой подход. Главное, чтобы Россия делала то же", - резюмировал Зеленский.