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14:06 16.04.2021

Садовый просит Квин помочь организовать территориальную гражданскую оборону во Львове

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Садовый просит Квин помочь организовать территориальную гражданскую оборону во Львове

Городской голова Львова Андрей Садовый во время встречи с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин обсудил вопросы сотрудничества между городом и посольством.

"В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове. Опыт Соединенных Штатов будет полезным для того, чтобы дать новое понимание безопасности каждого из нас", - написал Садовый в соцсети Facebook в пятницу.

В свою очередь Квин сообщила, что посольство планирует построить во Львове центр культурного обмена American House.

"После этого надеемся на открытие Генерального консульства, что было бы хорошим шагом", - добавил Садовый.

Он также поблагодарил американскую администрацию за поддержку, которая оказывается в период военного обострения на украинско-российской границе.

Теги: #садовый #встреча #квин
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