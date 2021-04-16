Зеленский с супругой прибыли в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибыл во Францию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с рабочим визитом во Францию", - сообщается на странице Офиса президента в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, Зеленский с супругой Еленой 16 апреля осуществляют рабочий визит во Францию. Планируются переговоры главы государства с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по ситуации на Донбассе, концентрации российских войск на границе с Украиной и по реализации реформ в Украине.

Во время пребывания президента Украины Зеленского в Париже канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в переговорах с ним и президентом Франции Макроном в видеоформате.

По информации посла Франции в Украине Этьена де Понсена, президенты планируют встретиться в формате тет-а-тет.