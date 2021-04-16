Намерение РФ ограничить свободу навигации вокруг Крыма будет обсуждаться на заседании Совета ЕС – Стано

Представитель Европейской комиссии по вопросам внешней политики Питер Стано утверждает, что вопрос ограничения российской стороной свободы навигации вокруг аннексированного укроаинского полуострова Крым будет предметом обсуждения на заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел в понедельник, 19 апреля.

Об этом он сказал в пятницу в Брюсселе на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Предваряя ответ, Стано напомнил о позиции ЕС в отношении четкой и последовательной поддержке Европейским союзом суверенитета и территориальной целостности Украины. "Мы поддерживаем Украину. В отношении анонса, сделанного Россией, мы приняли это во внимание и анализируем, равно как и ситуацию в целом. Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель будет обсуждать этот вопрос в понедельник на заседании министров иностранных дел. Все аспекты этого события будут приняты во внимание, и после обсуждения у нас будет четкая позиция ЕС", - сообщил представитель ЕК.