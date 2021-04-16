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13:47 16.04.2021

Президент ЕК: ЕС будет и впредь поддерживать Украину и ее народ всеми возможными способами

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Президент ЕК: ЕС будет и впредь поддерживать Украину и ее народ всеми возможными способами

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала прибытие в Украину первой партии вакцин Pfizer/BioNTech и заверила в том, что Евросоюз стоит на стороне Украины и будет дальше поддерживать ее народ всеми возможными способами.

"Я очень рада и тронута видеть первые поставки вакцин в Украину через COVAX, одним из ведущих доноров которого является ЕС. Украина - близкий сосед, друг и ключевой партнер ЕС. Мы стоим на стороне Украины и будем дальше поддерживать ее народ всеми возможными способами", - написала фон дер Ляйен в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, в пятницу в Украину прибыли 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech, предоставленных на безоплатной основе по программе COVAX.

Теги: #поддержка #ес #вакцина
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