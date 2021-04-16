В Офисе президента поблагодарили международных партнеров за поставку вакцины Pfizer-BioNTech в Украину

В Офисе президента Украины выразили благодарность ряду международных партнеров за содействие в поставке в Украину вакцины Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX при поддержке ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения.

"Украина получила первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы СOVAX при поддержке ЮНИСЕФ и ВОЗ. Спасибо международным партнерам, которые помогают Украине", - сообщается на странице Офиса президента в Фейсбуке.

Согласно сообщению, в рамках международного партнерства Украина до конца года сможет получить бесплатные вакцины для 20% населения, "сам же процесс вакцинации жителей и работников домов престарелых начнется уже с понедельника, 19 апреля".

COVAX является инициативой мировой солидарности по глобальному доступу к вакцинам против пандемии, вызванной COVID-19.