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13:40 16.04.2021

В Офисе президента поблагодарили международных партнеров за поставку вакцины Pfizer-BioNTech в Украину

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В Офисе президента поблагодарили международных партнеров за поставку вакцины Pfizer-BioNTech в Украину

В Офисе президента Украины выразили благодарность ряду международных партнеров за содействие в поставке в Украину вакцины Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX при поддержке ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения.

"Украина получила первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы СOVAX при поддержке ЮНИСЕФ и ВОЗ. Спасибо международным партнерам, которые помогают Украине", - сообщается на странице Офиса президента в Фейсбуке.

Согласно сообщению, в рамках международного партнерства Украина до конца года сможет получить бесплатные вакцины для 20% населения, "сам же процесс вакцинации жителей и работников домов престарелых начнется уже с понедельника, 19 апреля".

COVAX является инициативой мировой солидарности по глобальному доступу к вакцинам против пандемии, вызванной COVID-19.

Теги: #опу #вакцина #pfizer
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