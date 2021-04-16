События

13:37 16.04.2021

Креминь получил 1,1 тыс. сообщений о нарушении языкового законодательства за 3 месяца

2 мин читать
Креминь получил 1,1 тыс. сообщений о нарушении языкового законодательства за 3 месяца

За три месяца действия ст.30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" к уполномоченному по защите государственного языка (языковому омбудсмену) Тарасу Креминю поступило 1 тыс. 129 сообщений о нарушении языкового законодательства в различных сферах общественной жизни.

Как сообщает пресс-служба языкового омбудсмена, о нарушении прав на получение информации и услуг на украинском языке больше всего граждан обратилось из Киева (327) и Киевской области (120), из Львовской области - 108, из Харьковской - 99, Одесской - 49, Днепропетровской - 41, Черниговской - 35, Запорожской - 23, Полтавской - 21, Донецкой - 17, Луганской - 14, Винницкой - 13, Ивано-Франковской - 12, Николаевской и Черновицкой - по 11, Черкасской, Херсонской и Волынской - по восемь обращений.

Наименьшее количество обращений поступило из Житомирской области - две, из Ровенской - пять, из Сумской - шесть, по семь обращений прислали жители Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Закарпатской областей.

Наиболее массовыми являются сообщения об отсутствии украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов о предоставлении услуг на государственном языке – всего 446.

"С целью устранения нарушений нами проведена огромная работа. Как этого требует закон, каждому из владельцев вебсайтов направлены письма с требованиями устранить нарушения. Стоит отметить, что подавляющее большинство владельцев интернет-магазинов добросовестно подходит к устранению нарушений и в 30-дневный срок информируют нас о переходе интернет-ресурсов на государственном языке. Убежден, что в дальнейшем количество обращений о нарушениях в этой сфере будет уменьшаться", - говорится в сообщении офиса уполномоченного.

О нарушении своих прав на получение информации и услуг на государственном языке в маленьких магазинчиках и известных торговых сетях, а также в аптеках, салонах красоты, спортивных залах, ресторанах и кафе пожаловались 249 граждан из разных регионов Украины.

Стабильно высокой остается количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления в Одесской, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Запорожской областях.

Согласно сообщению, по результатам рассмотрения обращений, в которых граждане заявили о грубом нарушении их прав на получение услуг на государственном языке, уполномоченным принято решение об осуществлении мер государственного контроля над применением государственного языка. "Согласно ст.56 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в первом квартале этого года уже начато 35 мероприятий государственного контроля, тогда как в прошлом году таких мероприятий было осуществлено 22", - говорится в сообщении.

Теги: #нарушения #креминь #язык #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:57 15.04.2021
Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

18:27 15.04.2021
Зеленский подписал закон о легализации е-паспортов

Зеленский подписал закон о легализации е-паспортов

14:30 15.04.2021
Языковой омбудсмен просит Закарпатскую ОГА проверить информацию о возможном отказе принять в детсад ребенка из-за якобы незнания его родителями венгерского языка

Языковой омбудсмен просит Закарпатскую ОГА проверить информацию о возможном отказе принять в детсад ребенка из-за якобы незнания его родителями венгерского языка

20:22 14.04.2021
Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности

Зеленский подписал законы, ужесточающие ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности

13:48 14.04.2021
Правительство Украины утвердило Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком

Правительство Украины утвердило Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком

19:47 13.04.2021
Рада на год отстрочила ликвидацию санаторных школ-интернатов

Рада на год отстрочила ликвидацию санаторных школ-интернатов

13:54 13.04.2021
Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

11:48 12.04.2021
Зеленский подписал закон, устанавливающий стоимость "пакета малыша" в размере трех прожиточных минимумов

Зеленский подписал закон, устанавливающий стоимость "пакета малыша" в размере трех прожиточных минимумов

20:45 09.04.2021
В Донецкой области за неделю из-за нарушений закрыли девять АЗС - обладминистрация

В Донецкой области за неделю из-за нарушений закрыли девять АЗС - обладминистрация

19:41 08.04.2021
Закон о референдуме начнет эпоху подлинного народовластия и демократии в Украине – Корниенко

Закон о референдуме начнет эпоху подлинного народовластия и демократии в Украине – Корниенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина готова к любому варианту развития событий, призывает РФ вернуться к содержательному дипломатическому разговору – Зеленский

Аваков призвал патриотов объединиться перед возможными провокациями и агрессией со стороны РФ

Вакцинация вакциной Pfizer начнется 18 апреля с Киевской области – Ляшко

Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

В Киеве за сутки выявлены 1609 случаев COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский и Макрон проводят встречу "тет-а-тет"

Украина готова к любому варианту развития событий, призывает РФ вернуться к содержательному дипломатическому разговору – Зеленский

Зеленский о ПДЧ: Украина должна соответствовать стандартам НАТО, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ

Аваков призвал патриотов объединиться перед возможными провокациями и агрессией со стороны РФ

Зеленский с супругой прибыли в Париж

Садовый просит Квин помочь организовать территориальную гражданскую оборону во Львове

Намерение РФ ограничить свободу навигации вокруг Крыма будет обсуждаться на заседании Совета ЕС – Стано

Президент ЕК: ЕС будет и впредь поддерживать Украину и ее народ всеми возможными способами

В Офисе президента поблагодарили международных партнеров за поставку вакцины Pfizer-BioNTech в Украину

Дейнеко рассказал военным атташе посольств США, Канады и Великобритании о ситуации на границе с РФ, Крымом и линии разграничения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА