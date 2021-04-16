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13:29 16.04.2021

Дейнеко рассказал военным атташе посольств США, Канады и Великобритании о ситуации на границе с РФ, Крымом и линии разграничения

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Дейнеко рассказал военным атташе посольств США, Канады и Великобритании о ситуации на границе с РФ, Крымом и линии разграничения

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко провел встречу с аппаратом атташе по вопросам обороны посольств США, Канады и Великобритании в Украине и проинформировал их о ситуации на государственной границе Украины, в зоне проведения Операции объединенных сил и на административной границе с временно оккупированным Крымом, а также состоянии и перспективах дальнейшего развития Госпогранслужбы Украины.

"В начале встречи Сергей Дейнеко поблагодарил за поддержку и помощь, которую оказывают страны-члены Альянса в противодействии российской агрессии, и содействие в установлении мира в Украине. В свою очередь атташе по вопросам армии и обороны посольства США в Украине Бриттани Стюарт подтвердила твердое намерение международных партнеров сотрудничать с Украиной в отстаивании ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении Госпогранслужбы в пятницу.

По итогам встречи стороны договорились продолжать и наращивать сотрудничество, в частности относительно участия подразделений Госпогранслужбы в деятельности Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина (JMTG-U), проведения дополнительных тренингов и совместных учений, как в рамках сухопутного, так и морского компонентов.

Теги: #атташе #госпогранслужба #посольства
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