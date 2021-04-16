События

12:47 16.04.2021

Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

1 мин читать
Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

Власти Киева готовят дополнительные противоэпидемиологические мероприятия на период Пасхальных праздников для того, чтобы избежать вспышки коронавирусной инфекции, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"У нас впереди Пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И до Пасхи мы их обнародуем", - написал Кличко в Телеграм-канале в пятницу.

Он уточнил, что введение строгих ограничений в городе позволило несколько стабилизировать ситуацию, но она остается сложной.

"Именно поэтому мы продлили действие карантина до 30 апреля. Ослабят ли ограничения после этой даты - во многом зависит от самих киевлян. От того, насколько они осознают и заботятся о своем здоровье. Насколько соблюдаются простые, но такие важные правила. К сожалению, не все это понимают. Напомню, решение об ослаблении ограничений будет принимать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, в состав которой входят специалисты разных сфер. В том числе, и медики - инфекционисты и эпидемиологи", - подчеркнул Кличко.

В 2021 году православные и греко-католики будут отмечать Пасху 2 мая.

 

Теги: #киев #карантин #пасха
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:23 16.04.2021
В Киеве за сутки выявлены 1609 случаев COVID-19

В Киеве за сутки выявлены 1609 случаев COVID-19

10:34 16.04.2021
Черновицкая область готовится к послаблению карантинных ограничений – Степанов

Черновицкая область готовится к послаблению карантинных ограничений – Степанов

16:32 15.04.2021
В Киеве с 15 апреля разрешается монтаж летних площадок в кафе – КГГА

В Киеве с 15 апреля разрешается монтаж летних площадок в кафе – КГГА

14:24 15.04.2021
Черновицкая и Львовская области могут выйти из "красной" зоны уже на следующей недели - KSE

Черновицкая и Львовская области могут выйти из "красной" зоны уже на следующей недели - KSE

11:30 15.04.2021
Рейтинг доверия к Кличко среди киевлян выше, чем к Зеленскому – опрос "Рейтинга"

Рейтинг доверия к Кличко среди киевлян выше, чем к Зеленскому – опрос "Рейтинга"

10:43 15.04.2021
Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

10:30 15.04.2021
В Киеве за сутки 1625 новых больных COVID-19 и 51 жертва - мэр

В Киеве за сутки 1625 новых больных COVID-19 и 51 жертва - мэр

18:15 14.04.2021
В Минздраве положительно оценили решение Кличко продлить локдаун в Киеве

В Минздраве положительно оценили решение Кличко продлить локдаун в Киеве

12:46 14.04.2021
В Киеве за сутки выявлено 1457 случаев COVID-19

В Киеве за сутки выявлено 1457 случаев COVID-19

12:29 14.04.2021
Суровый карантин в Киеве продлен до 30 апреля

Суровый карантин в Киеве продлен до 30 апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вакцинация вакциной Pfizer начнется 18 апреля с Киевской области – Ляшко

В Киеве за сутки выявлены 1609 случаев COVID-19

Первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX прибыла в Украину

Шесть руководителей Приднепровской желдороги будут уволены за служебную халатность из-за схода вагонов "Интерсити+"

РФ ждет от Украины наступления на Донбассе, но "такого счастья" не получит – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Вакцинация вакциной Pfizer начнется 18 апреля с Киевской области – Ляшко

Авиакомпания "Роза ветров" в июне запускает рейсы из Киева в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог

Суббота в Украине будет дождливой и прохладной, к воскресенью местами потеплеет

"Укрзализныця" планирует на майские праздники запустить 11 дополнительных поездов в Закарпатье

США приветствуют прибытие в Украину первой партии вакцины Pfizer

SpaceX планирует 28 апреля запустить на орбиту новую группу из 60 спутников

Посол Корнийчук: темными пятнами в истории украино-израильских отношений должны заниматься учёные, а не политики

Зеленский считает отказ Путина от разговора показателем намерений России закончить войну на Донбассе

Первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX прибыла в Украину

Под Киевом началось строительство транспортных развязок на главных трассах – "Укравтодор"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА