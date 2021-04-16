Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

Власти Киева готовят дополнительные противоэпидемиологические мероприятия на период Пасхальных праздников для того, чтобы избежать вспышки коронавирусной инфекции, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"У нас впереди Пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И до Пасхи мы их обнародуем", - написал Кличко в Телеграм-канале в пятницу.

Он уточнил, что введение строгих ограничений в городе позволило несколько стабилизировать ситуацию, но она остается сложной.

"Именно поэтому мы продлили действие карантина до 30 апреля. Ослабят ли ограничения после этой даты - во многом зависит от самих киевлян. От того, насколько они осознают и заботятся о своем здоровье. Насколько соблюдаются простые, но такие важные правила. К сожалению, не все это понимают. Напомню, решение об ослаблении ограничений будет принимать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, в состав которой входят специалисты разных сфер. В том числе, и медики - инфекционисты и эпидемиологи", - подчеркнул Кличко.

В 2021 году православные и греко-католики будут отмечать Пасху 2 мая.