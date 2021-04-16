Суббота в Украине будет дождливой и прохладной, к воскресенью местами потеплеет

В ближайшие сутки, 17 апреля, ослабевающий циклон все еще будет определять прохладную и сырую погоду в большинстве областей Украины, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу во всех областях Украины временами небольшой дождь, в западных областях ночью местами с мокрым снегом, лишь днем в центральных и южных областях - без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла; в западных и южных областях на почве заморозки 0-3°; температура днем 8-13° тепла, на юге и востоке страны до 16°.

На высокогорье Карпат временами снег, температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве в субботу временами небольшой дождь; ветер западный, умеренный; температура ночью 5-7°, днем 9-11°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 апреля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 25,2 градусов тепла в 1956 году, самая низкая ночью – на отметке 5,3 градусов мороза в 1929 году.

В воскресенье, 18 апреля, в Украине без существенных осадков, лишь в северных и северо-восточных областях небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, при этом повсеместно, кроме северных и северо-восточных областей, на поверхности почвы заморозки 0-5°. Днем 10-15° тепла, на юге и юго-востоке до 17°. На высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 11-13°.