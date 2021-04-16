В Киеве за сутки выявлены 1609 случаев COVID-19

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 1609 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"1609 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 183 300). ..49 летальных случаев от вируса (всего 4 121)", - написал Кличко в Телеграм-канале в пятницу.

Госпитализированы в больницы столицы 156 человек.

Выздоровели 1156 человек из числа ранее заболевших. Всего коронавирус преодолели 144 396 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 320, в Днепровском - 294, в Деснянском районе - 190 случаев.

Как сообщалось, днем ранее, 15 апреля, в столице были подтверждены 1625 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 14 апреля - 1457 новых случаев, 13 апреля - 1503 случая заболевания, 12 апреля - 537 новых случаев, 11 апреля - 697 случаев COVID-19.