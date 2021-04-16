Посол Корнийчук: темными пятнами в истории украино-израильских отношений должны заниматься учёные, а не политики

Академические и общественные круги Украины и Израиля должны поддерживать тесный контакт для решения болезненных вопросов совместной истории. Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в ходе конференции «Украинское освободительное движение периода второй мировой войны: память vs пропаганда», сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«Мы должны поддерживать постоянную дискуссию по актуальной тематике украинского-еврейских отношений во избежание негативных и тенденциозных стереотипов, найти понимание относительно болезненных вопросов нашего общего прошлого. История должна оставаться делом ученых, а не политиков», - сказал он.

Евгений Корнийчук также подчеркнул, что «тёмные пятна в истории отношений украинского и еврейского народов» сегодня воспринимаются в нашем государстве с болью и печалью.

«Посол указал на важность донесения до израильского общества и мирового еврейства понимание того, что исторические события, как правило, имеют комплексный характер, а их оценка с расстояния следующих поколений не может быть однобокой. Была подчёркнута необходимость поддержки прямых контактов между представителями общественных и академических кругов Украины и Израиля», - отмечает Посольство.