США приветствуют прибытие в Украину первой партии вакцины Pfizer

США приветствуют прибытие в Украину 117 тыс. доз вакцины Pfizer BioNTech, предоставленных на бесплатной основе по программе COVAX, заявляют в посольстве США в Украине.

"Вместе с поставками дополнительного количества вакцин, которые ожидаются в течение следующих недель, это обеспечит Украине лучшие средства для борьбы с пандемией COVID-19", - говорится в пресс-релизе посольства США в пятницу.

Американское посольство проинформировало, что Агентство США по международному развитию (USAID) способствовало поступлению первой партии вакцин в рамках согласованных мер правительства США, которые поддерживают безопасную иммунизацию украинцев от коронавируса.

"США гордятся тем, что вместе с правительством Украины присоединились к этому этапному событию в борьбе с COVID-19. Сегодняшнее прибытие вакцин по программе COVAX и меры украинской стороны по осуществлению вакцинации приближают нас к постковидному будущему", - сказал директор миссии USAID в Украине Джим Хоуп.

В дипучреждении рассказали, что механизм COVAX - это глобальная инициатива, призванная обеспечить равноправный доступ к вакцинам против COVID-19, которая осуществляется под общим руководством Коалиции по вопросам инноваций в сфере эпидемической готовности (CEPI), Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сотрудничестве с основным партнером в сфере поставок, которым является Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"COVAX представляет собой принципиально новый формат международного сотрудничества на принципах равенства, прозрачности и общего гуманизма. В итоге бесплатные вакцины по этой программе должны получить до 20% населения Украины - то есть более 8 млн. человек", - отметило посольство США.

Подчеркивается, что США являются крупнейшим донором программы COVAX, который уже предоставил 2 млрд. долларов на эту программу и гарантировал свою поддержку на сумму еще 2 млрд. в рамках альянса GAVI, чтобы обеспечить народам всех стран мира возможность получить прививку безопасными и качественными вакцинами.

За прошлый год стоимость помощи, предоставленной Украине со стороны правительства США именно на нужды борьбы с коронавирусом, составила почти $50 млн.

"USAID поддерживает действия органов власти Украины, прежде всего Министерства здравоохранения, направленные на увеличение объемов иммунизации населения качественными вакцинами против COVID на основе национального планирования и обеспечения готовности, укрепления цепочек поставок и механизмов логистики. Организация снабжения и распределения первых доз вакцины по программе COVAX должна стать той моделью, которой Украина впоследствии сможет воспользоваться в более широких масштабах при осуществлении будущих поставок вакцин", - пояснило посольство.