События

11:44 16.04.2021

США приветствуют прибытие в Украину первой партии вакцины Pfizer

2 мин читать
США приветствуют прибытие в Украину первой партии вакцины Pfizer

США приветствуют прибытие в Украину 117 тыс. доз вакцины Pfizer BioNTech, предоставленных на бесплатной основе по программе COVAX, заявляют в посольстве США в Украине.

"Вместе с поставками дополнительного количества вакцин, которые ожидаются в течение следующих недель, это обеспечит Украине лучшие средства для борьбы с пандемией COVID-19", - говорится в пресс-релизе посольства США в пятницу.

Американское посольство проинформировало, что Агентство США по международному развитию (USAID) способствовало поступлению первой партии вакцин в рамках согласованных мер правительства США, которые поддерживают безопасную иммунизацию украинцев от коронавируса.

"США гордятся тем, что вместе с правительством Украины присоединились к этому этапному событию в борьбе с COVID-19. Сегодняшнее прибытие вакцин по программе COVAX и меры украинской стороны по осуществлению вакцинации приближают нас к постковидному будущему", - сказал директор миссии USAID в Украине Джим Хоуп.

В дипучреждении рассказали, что механизм COVAX - это глобальная инициатива, призванная обеспечить равноправный доступ к вакцинам против COVID-19, которая осуществляется под общим руководством Коалиции по вопросам инноваций в сфере эпидемической готовности (CEPI), Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сотрудничестве с основным партнером в сфере поставок, которым является Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"COVAX представляет собой принципиально новый формат международного сотрудничества на принципах равенства, прозрачности и общего гуманизма. В итоге бесплатные вакцины по этой программе должны получить до 20% населения Украины - то есть более 8 млн. человек", - отметило посольство США.

Подчеркивается, что США являются крупнейшим донором программы COVAX, который уже предоставил 2 млрд. долларов на эту программу и гарантировал свою поддержку на сумму еще 2 млрд. в рамках альянса GAVI, чтобы обеспечить народам всех стран мира возможность получить прививку безопасными и качественными вакцинами.

За прошлый год стоимость помощи, предоставленной Украине со стороны правительства США именно на нужды борьбы с коронавирусом, составила почти $50 млн.

"USAID поддерживает действия органов власти Украины, прежде всего Министерства здравоохранения, направленные на увеличение объемов иммунизации населения качественными вакцинами против COVID на основе национального планирования и обеспечения готовности, укрепления цепочек поставок и механизмов логистики. Организация снабжения и распределения первых доз вакцины по программе COVAX должна стать той моделью, которой Украина впоследствии сможет воспользоваться в более широких масштабах при осуществлении будущих поставок вакцин", - пояснило посольство.

 

Теги: #сша #вакцина #pfizer #посольство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 16.04.2021
Вакцинация вакциной Pfizer начнется 18 апреля с Киевской области – Ляшко

Вакцинация вакциной Pfizer начнется 18 апреля с Киевской области – Ляшко

11:25 16.04.2021
Первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX прибыла в Украину

Первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX прибыла в Украину

10:46 16.04.2021
Зеленский: Я не говорю, что мы особенные и главные для США, но очень хотел бы, чтобы так было

Зеленский: Я не говорю, что мы особенные и главные для США, но очень хотел бы, чтобы так было

09:56 16.04.2021
Глава Европейского командования США: Вероятность вторжения войск РФ в Украину - от "низкой до средней"

Глава Европейского командования США: Вероятность вторжения войск РФ в Украину - от "низкой до средней"

08:39 16.04.2021
Еще одна доза вакцины Pfizer может потребоваться привитым спустя 6-12 месяцев после вакцинации

Еще одна доза вакцины Pfizer может потребоваться привитым спустя 6-12 месяцев после вакцинации

07:17 16.04.2021
Байден заявил, что предложил встретиться с Путиным летом в Европе, работа над саммитом США-РФ ведется

Байден заявил, что предложил встретиться с Путиным летом в Европе, работа над саммитом США-РФ ведется

07:05 16.04.2021
Байден считает тему "Северного потока 2" сложной, не стал сообщать, будут ли санкции

Байден считает тему "Северного потока 2" сложной, не стал сообщать, будут ли санкции

00:52 16.04.2021
Байден заявил о готовности ввести ещё санкции против РФ, если это потребуется

Байден заявил о готовности ввести ещё санкции против РФ, если это потребуется

00:24 16.04.2021
Настало время для деэскалации в отношениях с РФ

Настало время для деэскалации в отношениях с РФ

21:30 15.04.2021
Украина и США обсудили укрепление стратегического партнерства стран для противодействия агрессивным действиям РФ

Украина и США обсудили укрепление стратегического партнерства стран для противодействия агрессивным действиям РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вакцинация вакциной Pfizer начнется 18 апреля с Киевской области – Ляшко

Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

В Киеве за сутки выявлены 1609 случаев COVID-19

Первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX прибыла в Украину

Шесть руководителей Приднепровской желдороги будут уволены за служебную халатность из-за схода вагонов "Интерсити+"

ПОСЛЕДНЕЕ

Авиакомпания "Роза ветров" в июне запускает рейсы из Киева в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог

Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

Суббота в Украине будет дождливой и прохладной, к воскресенью местами потеплеет

"Укрзализныця" планирует на майские праздники запустить 11 дополнительных поездов в Закарпатье

В Киеве за сутки выявлены 1609 случаев COVID-19

SpaceX планирует 28 апреля запустить на орбиту новую группу из 60 спутников

Посол Корнийчук: темными пятнами в истории украино-израильских отношений должны заниматься учёные, а не политики

Зеленский считает отказ Путина от разговора показателем намерений России закончить войну на Донбассе

Под Киевом началось строительство транспортных развязок на главных трассах – "Укравтодор"

Экс-начальник департамента взрывотехнической службы Нацполиции уличен во взяточничестве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА