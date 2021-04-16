События

11:42 16.04.2021

SpaceX планирует 28 апреля запустить на орбиту новую группу из 60 спутников

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SpaceX планирует 28 апреля запустить на орбиту новую группу из 60 спутников

Американская компания SpaceX планирует 28 апреля вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с миниспутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить в 00:05 по времени Восточного побережья США (в 07:05 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже 25-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1443 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 7 апреля.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #falcon_9 #spacex
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