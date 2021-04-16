Первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX прибыла в Украину

Первая партия вакцины Pfizer/BioNTech в объеме 117 тыс. доз поступила в Украину в пятницу в рамках глобальной инициативы COVAX, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Согласно сообщению, в первую очередь вакцина Pfizer/BioNTech будет использована для прививки персонала и жителей домов престарелых, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

В рамках механизма COVAX вакцины от COVID-19, соответствующие критериям безопасности и эффективности ВОЗ, закупает ЮНИСЕФ.

За несколько дней до поставки вакцин ЮНИСЕФ также доставил в Украину около 140 тыс. шприцев для разведения вакцины с растворителем и инъекций и более 1,3 тыс. коробок для их безопасной утилизации.

"Мы приветствуем получения первой по поставкам вакцины в рамках глобальной инициативы и поддержку международных партнеров. Для Украины важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство, - обеспечить справедливые возможности для всех", - отмечает министр здравоохранения Максим Степанов.