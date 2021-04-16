Экс-начальник департамента взрывотехнической службы Нацполиции уличен во взяточничестве

Бывший начальник департамента взрывотехнической службы Национальной полиции подозревается в получении почти 1 млн грн неправомерной выгоды, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В сообщении, размещенном в пятницу на сайте НАБУ, отмечается, что бывший руководитель департамента Нацполиции, владея информацией о реальных потребностях подразделений в закупке взрывозащищенного оборудования, в 2016 году совместно со знакомым частным предпринимателем организовал закупку такого оборудования и специальных костюмов для нужд подразделения полиции Луганской области.

"Искусственно создав видимость отсутствия конкуренции, закупку провели по переговорной процедуре. В результате Нацполиция заплатила за оборудование 3 млн грн, из которых частный предприниматель перечислил 980 тыс. грн якобы за юридические услуги (на самом деле не предоставлялись) компании, конечным бенефициаром которой, как выяснило следствие, был на то время действующий чиновник Нацполиции", - говорится в сообщении НАБУ.

По информации Бюро, этот эпизод - один из перечня возможных преступлений по закупкам департаментом Нацполиции, которые расследуют детективы НАБУ.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.4 ст.368, ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Украины (неправомерная выгода и легализация доходов, полученных преступным путем). Также о подозрении уведомлен сообщник преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.