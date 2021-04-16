Черновицкая область готовится к послаблению карантинных ограничений – Степанов

Черновицкая область готовится к послаблению карантинных ограничений вслед за Закарпатской и Ивано-Франковской, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Две области из трех, где ситуация была самой сложной, – Закарпатская и Ивано-Франковская - уже вышли из "красного" уровня эпидопасности. Черновицкая готовится к послаблению карантинных ограничений. Другие области демонстрируют стабилизацию ситуации и тенденцию к снижению уровня госпитализаций", - сказал он.

Министр добавил, что напряженной остается ситуация в Киевской, Львовской, Одесской, Хмельницкой областях и Киеве.