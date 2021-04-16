РФ ждет от Украины наступления на Донбассе, но "такого счастья" не получит – Зеленский

РФ пытается запугивать Украину своими действиями на Донбассе и спровоцировать ее на наступление, но украинская сторона будет и впредь воздерживаться от такой реакции, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Они (РФ – ИФ) точно пытаются показать, что мы должны бояться, и они пытаются точно провоцировать нас… Мы все понимаем - это давление. Давление политическое, милитаризованное, психологическое. Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они "ждут", что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им "такого счастья", - сказал Зеленский 13 апреля в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства в пятницу, 16 апреля.

На вопрос, считает ли он, что президент РФ Владимир Путин намерен аннексировать Донбасс, присоединив его к РФ, глава Украинского государства ответил: "Мне кажется, я знаю, чего он хочет, но я не хотел бы его подталкивать. Потому что всегда есть надежда на 1%, что он этого не желает. Или даже если хочет, то не сделает".

"Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило… Поэтому я очень надеюсь, что они не пойдут дальше, на эскалацию. Ибо, как я уже говорил, это будет проигрыш для всех. И исторически прежде всего для них. Потому что мы - на своей земле", - подчеркнул Зеленский.

На вопрос, является ли, по его мнению, мобилизация Россией войск проверкой нового президента США Джозефа Байдена, он сказал: "Мне кажется, что это каким-то образом связано. Я думаю, что все в мире демонстрируют свои мышцы". В то же время, президент Украины отметил, что "такие шаги россияне делают постоянно, проводя те или иные учения".

По словам президента, российская сторона напряженно реагирует на сближение Украины с НАТО и сотрудничество с другими странами, какие-либо экономические прорывы. "Им не нужна сильная, независимая Украина. Мы понимаем это. Хотя я считаю, что такое желание - это их слабость", - сказал Зеленский.