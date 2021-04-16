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08:49 16.04.2021

ЦИК приняла уточненный протокол с итогами голосования на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области

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ЦИК приняла уточненный протокол с итогами голосования на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии с пометкой "Уточненный" об итогах голосования в ОИО №87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021, сообщила пресс-служба ЦИК.

Сообщается, что сведения уточненного протокола на заседании комиссии объявил глава окружной избирательной комиссии ОВО № 87.

Глава комиссии Олег Диденко рассказал, что уже сейчас известно о наличии двух судебных дел относительно составления уточненного протокола окружной комиссией и отметил:

"ЦИК тщательно проработает все полученные от ОИК материалы, а также суды проанализируют насколько правильно или неправильно были выполнены окружной избирательной комиссией предыдущие решения судов, вступивших в законную силу. Таким образом, мы получим окончательные решения, учитывать при установлении результатов голосования в этом округе ", - сообщил Диденко.

28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, после подсчета 90,59% электронным протоколов, на округе № 87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа") – 31.51% голосов, на втором месте Александр Шевченко (партия "За майбутне") – 29,52%", свободовец" Руслан Кошулинский - 28.83%.

Теги: #прикарпатье #протокол #украина #довыборы
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