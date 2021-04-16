С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 16 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении в Фейсбуке.

Как сообщалось, российские наемники трижды нарушили договоренности о режиме тишины на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 17.00 четверга, дважды открыв огонь в сторону украинских военнослужащих и осуществив дистанционное минирование с использованием беспилотного летательного аппарата.