События

07:58 16.04.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали

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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 16 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении в Фейсбуке.

Как сообщалось, российские наемники трижды нарушили договоренности о режиме тишины на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 17.00 четверга, дважды открыв огонь в сторону украинских военнослужащих и осуществив дистанционное минирование с использованием беспилотного летательного аппарата. 

Теги: #оос #сводка #украина
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