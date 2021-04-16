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06:31 16.04.2021

Кличко призвал Раду принять изменения в законодательство в сфере охраны культурного наследия

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Кличко призвал Раду принять изменения в законодательство в сфере охраны культурного наследия

Мэр Киева Виталий Кличко призвал парламент принять изменения в законодательство в сфере охраны культурного наследия, сообщила пресс-служба Кличко.

"Большое количество памятников находятся или на балансе министерств, или в частной собственности. Посмотрите, в каком они ужасном состоянии! А мы по закону не можем с этим ничего сделать. Даже штраф не можем выписать, - сказал Кличко.

В частности, Кличко отметил об обращениях в Министерство обороны касательно разрушающегося здания усадьбы Сикорского, которое находится на балансе министерства и о готовности восстановить Гостиный двор на Подоле.

"Там можно было сделать музей авиации. Такая же странная ситуация и с Гостиным двором. Мы готовы его восстановить. И сначала правительство согласилось на наше предложение передать объект в собственность общины. А потом одно министерство заблокировало реализацию этого проекта. Такое впечатление, что это делают специально", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что в планах города сделать в Гостином дворе музейное пространство. И никаких торговых центров там не должно быть.

"Мы обязательно доведем это дело до конца, и сделаем с Гостиного двора жемчужину Подола", - заявил мэр столицы.

Также он прокомментировал ситуацию с якобы сносом дома Уткина.

"Никаких разрешений на снос дома Уткина ни город, ни Министерство культуры, ни ДАБИ не давало. Сейчас этим вопросом занимается прокуратура. И каким образом и зачем владелец это сделал - выяснит следствие. И виноватые однозначно должны отвечать перед законом", - отметил Кличко.

Теги: #памятки #кличко #рада #украина #культура
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