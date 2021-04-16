Харьковчанин хранил в гараже гранатометы, пулемет и другое оружие с боеприпасами

Харьковская полиция обнаружила и изъяла в ходе обыска в гаражном кооперативе арсенал оружия и боеприпасов.

"Во время санкционированного обыска... полицейские обнаружили и изъяли 2 гранатомета РПГ-26, 3 пулемета ПКМ, ручной пулемет РПК и ствол к нему, 2 пистолета Люгера, 3 пистолета WALTHER, пистолет Глок-19 с глушителем, пистолет СР-10SI, автомат AGR-47. Ко всему оружию обнаружены магазины к ним, снаряженные патронами. Кроме того, полицейские изъяли 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 32 гранаты ВОГ, противопехотную мину, 3 тактических ножа, 2 устройства ночного видения и почти 1,5 тысячи патронов различных калибров", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении о подозрении 54-летнему харьковчанину, в гараже которого был обнаружен арсенал).

В настоящее время проводятся следственные действия, продолжаются обыски. Правоохранители выясняют, где и с какой целью были приобретены оружие и боеприпасы.