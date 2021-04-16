ВАКС рассмотрел дополнительные материалы в деле экс-судей Голосеевского райсуда

Высший антикоррупционный суд 14 апреля рассмотрел дополнительные материалы и вещественные доказательства в деле по обвинению двух бывших судей Голосеевского районного суда столицы в получении неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"На заседании коллегией судей ВАКС исследованы дополнительные материалы, предоставленные прокурором САП, а также вещественные доказательства, в том числе изъятые при задержании судьи предмет неправомерной выгоды и пистолет, который он хранил и носил без предусмотренного законом разрешения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующее заседание назначено на 19 апреля. На нем запланирован допрос свидетелей.