Трюдо и Меркель выразили озабоченность активностью России в Крыму и вдоль границы с Украиной

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе разговора обсудили действия России в Крыму и вдоль границы с Украиной.

"Лидеры двух стран выразили глубокую озабоченность недавней военной активностью России в Крыму и вдоль границы с Украиной. Они подчеркнули свою приверженность суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра Канады.

Лидеры двух стран также обсудили общие приоритеты и общие ценности в отношениях с Китаем, глобальную пандемию COVID-19 и меры, принимаемые в Канаде и Германии для обеспечения безопасности людей.

"Они подчеркнули важнейшую роль вакцин в борьбе с вирусом и важность международного сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран согласились с необходимостью амбициозных действий по борьбе с изменением климата.