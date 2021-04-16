В ЦПК прокомментировали принятие Радой законопроекта о лишении свободы за недостоверное декларирование

В Центре противодействия коррупции (ЦПК) заявили, что народные депутаты сделали все, чтобы законопроект №4651 о лишении свободы за недостоверное декларирование не был принят до завершения периода подачи деклараций 2020 года, сообщила пресс-служба ЦПК.

"Сначала правоохранительный комитет поддержал законопроект Зеленского только за основу. Позже глава этого комитета (Денис – ИФ) Монастырский фактически солгал о решении комитета направить законопроект в Венецианскую комиссию. Спикер Разумков, воспользовавшись письмом Монастырского с ложными данными, таки направил законопроект в Венецианскую комиссию, что еще больше затягивает его рассмотрение", - говорится в сообщении.

В ЦПК подчеркнули, что таким образом "депутаты обеспечили себе и другим чиновникам отсутствие справедливого и пропорционального наказания за ложь в декларациях 2020 года. Сейчас для должностных лиц гораздо легче избежать наказания за такое деяние, чем понести хоть какую-то ответственность", считает эксперт Антон Марчук.

Отмечается, что после принятия законопроекта за основу у депутатов есть две недели на представление поправок, после чего президентский проект закона должен вновь рассмотреть правоохранительный комитет и направить его на рассмотрение в сессионный зал.

"Можно не сомневаться, что депутаты попытаются ослабить президентский законопроект или даже полностью выхолостить все положительные изменения, которые в нем есть. Также есть сомнения, прислушиваются нардепы к мнению Венецианской комиссии, уже неоднократно игнорировали за последние месяцы", - резюмировал Марчук.

Как сообщалось, Верховная Рада намерена ввести ограничение или лишение свободы за указание недостоверных данных в декларации об имуществе и доходах или непредоставление такой декларации. Принятие соответствующего законопроекта №4651 за основу на внеочередном пленарном заседании украинского парламента в четверг поддержали 283 народных депутата.