Вводить военное положение в Украине нет оснований

По состоянию на сегодняшний день нет оснований вводить военное положение в Украине, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Условия введения военного положения четко определены – это одобрение (на заседании Верховной Рады – ИФ) указа президента. Но по состоянию на сегодняшний день оснований для введения военного положения нет", – сказал спикер в эфире 4 канала.

Вместе с тем он подчеркнул, что в случае необходимости парламент готов принять соответствующие меры безотлагательно.

Как сообщалось, по данным главного управления разведки Министерства обороны Украины, анализ среды безопасности вокруг государственной границы Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны Российской Федерации.

Министр обороны Украины Андрей Таран 14 апреля на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны заявил, что в результате стягивания дополнительного военного контингента численность войск РФ вблизи границ Украины достигнет 110 тысяч военных.