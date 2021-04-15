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23:30 15.04.2021

Вводить военное положение в Украине нет оснований

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Вводить военное положение в Украине нет оснований

По состоянию на сегодняшний день нет оснований вводить военное положение в Украине, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Условия введения военного положения четко определены – это одобрение (на заседании Верховной Рады – ИФ) указа президента. Но по состоянию на сегодняшний день оснований для введения военного положения нет", – сказал спикер в эфире 4 канала.

Вместе с тем он подчеркнул, что в случае необходимости парламент готов принять соответствующие меры безотлагательно.

Как сообщалось, по данным главного управления разведки Министерства обороны Украины, анализ среды безопасности вокруг государственной границы Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны Российской Федерации.

Министр обороны Украины Андрей Таран 14 апреля на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны заявил, что в результате стягивания дополнительного военного контингента численность войск РФ вблизи границ Украины достигнет 110 тысяч военных.

Теги: #разумков #украина #военное_положение
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