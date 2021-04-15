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23:21 15.04.2021

Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского

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Меркель присоединится к переговорам Макрона и Зеленского

Канцлер Германии Ангела Меркель через видеосвязь присоединится к переговорам президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Между президентами Украины и Франции завтра будет откровенный абсолютно разговор, и заверяю вас, что президент Украины не поступится ни одной принципиальной позицией Украины и не пересечет ни одной "красной линии" нашей страны, защищая наши интересы. А разговаривать с французами необходимо, потому что они являются важным международным игроком и участником Нормандского формата, и присоединится госпожа Меркель к ним, которая выступила с очень четким заявлением, настолько четким, что Россия даже была вынуждена опровергать это заявление", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Он отметил, что Меркель очень четко призвала президента РФ Владимира Путина прекратить наращивание Вооруженных сил на границе с Украиной.

"Мы готовы провести полноценный саммит Нормандской четверки и говорить с Путиным в этом формате непосредственно, но, к сожалению, РФ избегает такого формата", - добавил Кулеба.

Теги: #переговоры #франция #украина #германия
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