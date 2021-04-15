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23:11 15.04.2021

Украина будет вести себя взвешенно, но если РФ попробует развязать горячую фазу, страна защитит себя надежно

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Украина будет вести себя взвешенно, но если РФ попробует развязать горячую фазу, страна защитит себя надежно

Украина будет вести себя взвешенно, но если РФ попробует развязать горячую фазу войны, страна защитит себя надежно, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинское государство будет вести себя чрезвычайно взвешенно, мудро для того, чтобы избежать масштабного кровопролития, но если Россия проигнорирует все эти сигналы и все таки попробует развязать горячую масштабную фазу, то Вооруженные силы Украины и Украинское государство вместе с партнерами защитит себя надежно", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Министр подчеркнул, что сейчас целью является остановить эскалацию со стороны РФ и не допустить ее.

"Наши Западные партнеры, которые прошли с нами путь от 2014 года до сегодня, уже ведут себя иначе. Мы знали, какую ошибку они могут повторить, потому Украина была первой, кто начал говорить откровенно о том, что происходит, и сразу сказали партнерам: не теряйте время так, как вы сделали это в 2014 году, мгновенно надо раскручивать маховик действий для того, чтобы сдержать Россию и не допустить нового масштабного кровопролития", - отметил Кулеба.

Глава МИД также заявил, что Украина не готовит никаких эскалаций и провокаций.

"Я хочу официально подтвердить, что украинское государство не планирует никаких эскалаций, никаких провокаций, никаких, как сегодня Патрушев (секретарь Совета безопасности России - ИФ) рассказывал, что мы в Крыму теракты уже планируем или в других регионах России. Это все почерк ФСБ, он очень хорошо всем известен", - добавил он.  

Теги: #рф #оборона #украина #конфликт
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