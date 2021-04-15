Кулеба: Если масштабные боевые действия возобновятся, Украина получит конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда партнеров

Если масштабные боевые действия в результате агрессии РФ возобновятся, Украина получит конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда партнеров, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В случае, если, не дай бог, активные, масштабные боевые действия возобновятся, мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров, которая существенно укрепит обороноспособность Украины и поможет нам отбить наступление агрессора", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Он указал, что Украина получает и получит еще большую военно-техническую поддержку, а именно конкретное оружие, разведывательные данные, технологии, которые укрепят украинскую способность защищаться.

Министр добавил, что Украина ведет переговоры с партнерами обо всем спектре военной помощи, которая может быть предоставлена.

"Нет никаких ограничений или табуированных тем по этому поводу. Я в Брюсселе, например, четко перечислил то, что мы ожидаем как можно быстрее, то, что является супер неотложными потребностями", - отметил он.

Также Кулеба сообщил, что Украина уже подняла вопрос не только с США, но и с некоторыми другими странами о расширении тренировочных миссий, которые дополнительно еще более масштабно будут способствовать подготовке украинских Вооруженных сил.