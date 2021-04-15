Заместитель руководителя ОП обсудил со стратегическими советниками из стран НАТО обострение военного конфликта на Донбассе и оборонную реформу

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец провел онлайн-встречу с советниками по оборонной реформе в Украине, в которую входят представители стран-членов НАТО, сообщила пресс-служба главы государства.

"Участники обсудили обострение ситуации на востоке Украины и наращивание Россией военных сил вблизи украинской границы и во временно оккупированном Крыму. Роман Машовец рассказал о переброске средств радиоэлектронной борьбы, способных покрывать территорию Украины и частично - отдельных стран - членов НАТО", - говорится в сообщении.

Также он обозначил несколько вероятных сценариев дальнейших действий РФ, которые могут включать давление на Украину и западных партнеров, отвлечение внимания российского населения от внутренних проблем РФ и возможные военные провокации против Украины. Машовец подчеркнул готовность Украины дать отпор по любому сценарию и охарактеризовал такие действия России как подтверждение ее агрессивной политики и нарушения ею мирных договоренностей.

Особое внимание заместитель руководителя ОП обратил на состояние и перспективы реформирования оборонного сектора Украины, в частности одобрения документов стратегического планирования в секторе национальной безопасности и обороны.

"Он проинформировал группу советников о ходе имплементации Стратегии национальной безопасности Украины, одобренной указом президента от 14 сентября 2020 года, в частности об утверждении в конце марта 2021 года Стратегии военной безопасности и подготовку Стратегического оборонного бюллетеня, государственной программы развития Вооруженных сил Украины на период 2021 - 2025 и других стратегических документов", - сказано в сообщении.

Кроме того, была предоставлена информация о ходе развития сил территориальной обороны Украины и подготовку Офисом главы государства, аппаратом СНБО, Министерством обороны и командованием Вооруженных сил нового законопроекта, который должен урегулировать эти вопросы, учитывая современные вызовы и угрозы.

"Была подчеркнута важность взвешенного и продуманного подхода к развитию системы территориальной обороны Украины в соответствии с принципами всеобъемлющей обороны и целостности государства", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Также участники встречи отметили необходимость завершения процесса установления демократического гражданского контроля над силами обороны и окончательного распределения полномочий между Министерством обороны и командованием ВСУ.

Кроме того, поделились опытом оптимизации военного управления и создания действенной системы территориальной обороны, который должен обеспечить готовность Украины к защите от российской агрессии.

Участники встречи договорились о продолжении консультаций на постоянной основе с целью содействия реформированию оборонного сектора Украины в соответствии с требованиями и практиками НАТО.