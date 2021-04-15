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20:27 15.04.2021

Зеленский уволил Головатого с поста члена Венецианской комиссии - указ

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Зеленский уволил Головатого с поста члена Венецианской комиссии - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Головатого от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) в связи с истечением срока полномочий, сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ № 165/2021опубликован на сайте главы государства в четверг, 15 апреля.

"Освободить Головатого Сергея Петровича от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия) в связи с истечением срока полномочий", - сообщается на сайте президента.

Теги: #головатый #указ #зеленский
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