Зеленский уволил Головатого с поста члена Венецианской комиссии - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Головатого от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) в связи с истечением срока полномочий, сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ № 165/2021опубликован на сайте главы государства в четверг, 15 апреля.

"Освободить Головатого Сергея Петровича от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия) в связи с истечением срока полномочий", - сообщается на сайте президента.