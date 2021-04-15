США по силам остановить строительство "Северного потока 2", уверен сенатор Круз

США, вводя жесткие санкции, вполне могут воспрепятствовать реализации проекта газопровода "Северный поток 2", заявил в четверг сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз.

"Нам по силам остановить проект", - сказал он на слушаниях в сенате.

По мнению Круза, единственное, что может помешать Вашингтону добиться выполнения этой задачи, - это "слабость, нежелание соблюдать закон (предписывающий администрации США вводить санкции против проекта - ИФ)".

Сенатор вновь выразил надежду на то, что администрация Байдена в скором времени введет дополнительные ограничительные меры против "Северного потока 2".

Ранее в четверг другой американский сенатор-республиканец Пэт Туми заявил о необходимости дополнить введенные в четверг администрацией США санкции против России ограничительными мерами против "Северного потока 2".

В четверг власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников. Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.

В США многие конгрессмены (как республиканцы, так и демократы) выступают за усиление санкционного давления на "Северный поток 2". В частности, ряд инициатив в этом направлении предпринял сенатор-республиканец Круз: он до недавних пор блокировал процедуру утверждения ключевых руководителей госдепа и обещал, что продолжит это делать до тех пор, пока не увидит новые ограничительные меры против газопровода.

Однако ранее на этой неделе Круз прекратил блокировать данную процедуру: сенат одобрил назначение Уэнди Шерман первым заместителем госсекретаря.

В администрации президента США Джо Байдена согласны, что нужно пытаться помешать завершению строительства этого газопровода. Но в то же время Белый дом хотел бы улучшить сильно пострадавшие при Дональде Трампе отношения США с ФРГ. По этой причине, как отмечают американские СМИ, Байден, не желая раздражать Берлин, пока воздерживается от более решительных действий против проекта газопровода.

Ранее в апреле издание Politico сообщило, что Минюст США еще в марте дал "зеленый свет" на еще два санкционных пакета, направленных против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за планирование, сооружение и функционирование газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига.

Однако позже, по информации источников этого издания, разрешение на такие санкции было отозвано, так как в администрации продолжаются споры, допустимы ли такие санкции с точки зрения закона.

"Конгрессмены от обеих партий уже обращались в госдеп за разъяснениями по поводу отмены данного решения", - пишет издание.

Согласно плану, Белый дом в мае 2021 года должен представить конгрессу очередной отчет о мерах, предпринятых против "Северного потока 2". Предполагается, что именно тогда может стать известно о введении новых санкций.