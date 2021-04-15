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19:43 15.04.2021

В Украине учредили премию имени Бориса Патона – закон

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В Украине учредили премию имени Бориса Патона – закон

Верховная Рада приняла закон, согласно которому государственная премия Украины в области науки и техники была переименована в национальную премию имени Бориса Патона.

Принятие соответствующего законопроекта №5327 за основу и в целом поддержали 271 народный депутат на внеочередном пленарном заседании в четверг.

Проект законодательного акта предлагает внести советующие изменения в статью 11 закона "О государственных наградах Украины". Согласно пояснительной записке, данный законопроект разработан с целью увековечения памяти выдающегося украинского ученого и организатора науки академика Бориса Патона.

Патон — советский и украинский учёный в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор, умер 19 августа 2020 года на 102-м году жизни. С 1953 года — директор Института электросварки им.Патона. С 1962 года — президент Национальной академии наук Украины. На момент смерти являлся старейшим (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президентом государственной Академии наук в мире, а также старейшим (как по возрасту, так и по длительности пребывания в статусе) живущим действительным членом Национальной академии наук Украины и Российской академии наук.

Теги: #наука #премия #кабмин
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