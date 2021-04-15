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19:32 15.04.2021

Зеленский расценивает предстоящее общение с Макроном и Меркель как подготовку к встрече лидеров "Нормандской четверки"

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Зеленский расценивает предстоящее общение с Макроном и Меркель как подготовку к встрече лидеров "Нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский расценивает предстоящие переговоры в Париже 16 апреля с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и в режиме видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель как подготовительную встречу лидеров "Нормандского формата".

"Некоторые детали я хочу обсудить завтра лично – и это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и будет ещё видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча. Пока что у нас такой Нормандский формат. Но это важная, подготовительная встреча к "нормандскому формату", - заявил Зеленский по итогам заседания СНБО в четверг, 15 апреля.

Теги: #переговоры #франция #германия
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