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19:25 15.04.2021

Вакцина Pfizer, которая поступит через механизм Covax, не будет проходить лабораторный контроль – Степанов

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Вакцина Pfizer, которая поступит через механизм Covax, не будет проходить лабораторный контроль – Степанов

Вакцина Pfizer, первые 117 тыс. доз которой поступит в Украину в пятницу через механизм Covax, не будет проходить лабораторный контроль, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вакцина выехала сегодня после обеда со складов в Бельгии, завтра мы, согласно маршрутному листу, ожидаем в 10:25 в Жулянах. Вакцина не будет проходить лабораторные проверки, так как вакцина поставляется через механизм Covax, она не будет нуждаться в проведения контроля", - сказал Степанов в эфире канала "Украина 24" в четверг вечером.

Министр сообщил, что эта партия вакцина Pfizer, согласно национальному плану вакцинации, будет поставлена, "в первую очередь, для граждан, которые находятся в домах-интернатах в домах престарелых и социальным работникам и работникам ГСЧС".

Теги: #вакцина #контроль #pfizer
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