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19:01 15.04.2021

Сенатор призвал дополнить санкции США против РФ мерами против "Северного потока 2"

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Сенатор призвал дополнить санкции США против РФ мерами против "Северного потока 2"

Американский сенатор-республиканец Пэт Туми в четверг заявил о необходимости дополнить введенные в четверг администрацией США санкции против России ограничительными мерами против "Северного потока 2", говорится в заявлении, распространенном на его сайте.

"Санкции, объявленные Белым домом сегодня утром, являются долгожданным шагом, чтобы привлечь Москву к ответственности за продолжающуюся агрессию с ее стороны", - заявил он, отметив, что еще следовало бы ввести и дополнительные санкции.

"США должны ввести санкции против "Северного потока 2", - добавил он.

В четверг власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников. Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.

В США многие конгрессмены (как республиканцы, так и демократы) выступают за усиление санкционного давления на "Северный поток 2". В частности, ряд инициатив в этом направлении предпринял сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз: он до недавних пор блокировал процедуру утверждения ключевых руководителей Госдепа и обещал, что продолжит это делать до тех пор, пока не увидит новые ограничительные меры против газопровода.

Однако ранее на этой неделе Круз прекратил блокировать данную процедуру: Сенат одобрил назначение Уэнди Шерман первым заместителем госсекретаря.

В администрации президента США Джо Байдена согласны, что нужно пытаться помешать завершению строительства этого газопровода. Но в то же время Белый дом хотел бы улучшить сильно пострадавшие при Дональде Трампе отношения США с ФРГ. По этой причине, как отмечают американские СМИ, Байден, не желая раздражать Берлин, пока воздерживается от более решительных действий против проекта газопровода.

Теги: #сша #санкции #призыв #сенатор
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