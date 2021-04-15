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18:35 15.04.2021

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

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Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

Российские наемники трижды нарушили договоренности о режиме тишины на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 17.00 четверга, дважды открыв огонь в сторону украинских военнослужащих и осуществив дистанционное минирование с использованием беспилотного летательного аппарата, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Недалеко от населенного пункта Новозвановка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных систем, а у поселка Зайцево - из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Новгородское враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сводке.

В штабе ООС отметили, что Вооруженные силы Украины неуклонно соблюдают достигнутые договоренности о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

В свою очередь, пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали за то же время 8 гектаров территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 66 взрывоопасных предмета.

Теги: #всу #оос #донбасс
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