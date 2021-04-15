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18:22 15.04.2021

Более половины украинцев считают неэффективным реагирование президента и Минздрава на угрозу коронавируса – опрос

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Более половины украинцев считают неэффективным реагирование президента и Минздрава на угрозу коронавируса – опрос

Более половины украинцев считают, что глава государства Владимир Зеленский и Министерство здравоохранения неэффективно реагируют на угрозу коронавируса в стране, а 30% считают их действия эффективными, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 марта.

Согласно исследованию, по сравнению с ноябрем прошлого года наблюдается некоторое снижение положительных оценок реагирования на угрозу коронавируса органов центральной власти.

Главной причиной роста заболеваемости в марте 2021 года опрошенные считают несоблюдение карантина гражданами (46%), сезонный рост простудных заболеваний (32%), неэффективные действия власти (28%) и возникновение новых штаммов коронавируса (17%).

Около 63% украинцев одобряют отказ Украины от использования российской вакцины Спутник-V, 23% - высказываются отрицательно по поводу этого решения.

Опрос проводился в форме личного формализованного интервью (face-to-face) среди граждан страны в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, выборочная совокупность - 2 тыс. респондентов. Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Теги: #коронавирус #опрос #рейтинг
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