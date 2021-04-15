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17:30 15.04.2021

Вашингтон ввел санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ

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Вашингтон ввел санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ

 Минфин США в четверг ввел санкции в отношении 25 российских компании в ответ на деятельность России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и ситуацию в Крыму.

В частности, под санкции подпали шесть российских IT-компаний, поддерживавши киберактивность разведки РФ. Среди них Военный инновационный технополис "Эра", АО "Пасит", федеральное государственное автономное научное учреждение Научно-исследовательский институт "Cпециализированные вычислительные устройства защиты и автоматика", ООО "НеоБИТ", АО "АСТ" и АО "Позитив текнолоджиз".

Вашингтон также ввел санкции в отношении 16 компаний, "которые предпринимали попытки повлиять на президентские выборы США-2020 под руководством российского правительства". Среди них веб-сайт South front, издание Newsfront, базирующееся в Крыму, Фонд стратегической культуры, ООО ИА "Инфорос", а также Фонд защиты национальных ценностей, Association for free research and international cooperation и другие.

Ряд компаний, в частности, Association for free research and international cooperation, ООО "Юниджет", OOO "Транс логистик", Фонд стратегической культуры включены в список, так как, по данным Минфина США, они связаны с деятельностью российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Минфин США ввел санкции в связи с "оккупацией Россией украинского региона Крым и грубых нарушений прав человека против местного населения" в отношении трех компаний, в частности, АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", а также "Симферополь СИЗО-1".

Кроме того, в санкционный список Минфина США попали еще 15 граждан РФ

В списке, в частности, значатся президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, владелец компании "Транс логистик" Кирилл Щербаков, гендиректор компании "Юниджет" Мария Зуева и ее заместитель Артем Степанов. Все их американские власти подозревают в связи с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Санкционные меры также затронули Константина Килимника, который, по данным американских властей, является сотрудником российской разведки, и Дениса Тюрина, который, по данным Минфина США, связан с подпавшим под санкции информагентством "Инфорос".

Кроме того, как уже сообщалось, санкции распространяются на первого заместителя руководителя администрации президента РФ Алексея Громова.

Теги: #рф #санкции #сша
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