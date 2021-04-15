Байден заявил, что ряд действий РФ представляют угрозу для безопасности США - письмо президента Конгрессу

Президент США Джо Байден заявил, что определенные действия РФ можно классифицировать как весьма серьезную угрозу американской безопасности и экономике, говорится в обнародованном Белым домом письме президента к Конгрессу США.

"Я определил, что конкретная вредоносная внешнеполитическая активность правительства Российской Федерации...являет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в документе.

В связи с этой проблемой, заявил президент, он издал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с подобной угрозой РФ.

При этом в качестве примера особо опасных действий Байден указал попытки РФ подорвать выборы в США и у их союзников, враждебную США и их союзникам киберактивность России, "использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства", подрыв безопасности в странах и регионах, важных для безопасности США, и неуважение к принципам международного права, включая территориальную целостность других государств.