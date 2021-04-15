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15:58 15.04.2021

В НАТО поддержали антироссийские шаги США "в ответ на дестабилизирующую деятельность" РФ

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В НАТО поддержали антироссийские шаги США "в ответ на дестабилизирующую деятельность" РФ

Союзники по НАТО поддерживают Соединенные Штаты и солидарны с ними после того, как 15 апреля Вашингтон объявил о действиях в ответ на дестабилизирующую деятельность России, говорится в заявлении Североатлантического совета.

"Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также продолжающееся нарушение, невыполнение и обход многочисленных международных обязательств, включая Будапештский меморандум", - говорится в документе, опубликованном в четверг в Брюсселе.

Примеры этого, отмечается в заявлении, включают попытку вмешательства в выборы в странах-союзницах по НАТО, в том числе в президентские выборы в США, а также широкомасштабные кампании дезинформации и вредоносную кибер-деятельность.

"Соединенные Штаты и другие союзники считают, что все имеющиеся свидетельства указывают на ответственность Российской Федерации за взлом SolarWinds. Мы солидарны с Соединенными Штатами", - заявляют страны Североатлантического альянса.

"Мы осуждаем нападение на российского оппозиционера Алексея Навального с применением нервно-паралитического вещества из запрещенной группы "Новичок". Любое применение химического оружия при любых обстоятельствах является явным нарушением международного права и противоречит Конвенции о запрещении химического оружия", - отмечается в документе.

В нем указывается на то, что сообщения о поощрении Россией нападений на силы США и НАТО в Афганистане также вызывают обеспокоенность.

В заявлении сообщается о планах членов НАТО "продолжать работать в тесном сотрудничестве с целью воспрепятствования действиям России, которые представляют угрозу евроатлантической безопасности".

"Мы призываем Россию немедленно прекратить свое дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства, как это делают союзники, включая существующие соглашения и обязательства в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", - говорится в заявлении Североатлантического совета.

Страны НАТО также призывают Россию "прекратить свои провокации и немедленно снизить напряженность на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму".

"В то время как мы продолжаем обеспечивать сдерживание и оборону, НАТО остается открытой для периодического, целенаправленного и значимого диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным. Мы сожалеем, что Россия продолжает игнорировать приглашение НАТО в начале 2020 года провести заседание Совета Россия-НАТО", - сказано в документе.

Теги: #рф #санкции #нато
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