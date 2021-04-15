В Раду пока не поступали предложения от президента или правительства относительно законопроекта о расширении списка лиц, против которых можно вводить санкции – Разумков

В Верховную Раду пока не поступали предложения от президента Украины или Кабинета министров Украины относительно подготовки законопроекта о расширении списка лиц, против которых можно вводить санкции, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Право законодательной инициативы есть у народных депутатов, президента государства и Кабинета министров Украины. По состоянию на сегодня предложений от президента или Кабинета министров не поступало. Если не ошибаюсь, есть какой-то законопроект от фракции "Голос", но я его не изучал. Поэтому теоретически это возможно, практически – я не знаю", – сказала Разумков на брифинге в четврег.

При этом он акцентировал на необходимости привлекать к уголовной или административной ответственности лиц, которые "или работают на государство-агрессора, или нарушают другие законодательные нормы, которые действуют на территории нашего государства", но в рамках действующего законодательства.